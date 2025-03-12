«Угрожали пистолетом, электрошокером и шприцом с наркотиком». В Минске преступники под видом электриков напали и пытали айтишника, требуя миллиард рублей

Нападение на минского IT-специалиста было совершено 15 августа 2024-го в его квартире. В дверь позвонили два мужчины в спецодежде и представились электриками. Так 45-летний мужчина пустил в квартиру грабителей якобы для проверки счетчиков. Но «электрики» напали на минчанина, надели на него наручники и стали требовать передать криптовалюту на сумму свыше 1 миллиарда белорусских рублей. Нападавшие угрожали жертве пистолетом, электрошокером и даже инъекцией наркотика.