«Угрожали пистолетом, электрошокером и шприцом с наркотиком». В Минске преступники под видом электриков напали и пытали айтишника, требуя миллиард рублей

В Минске преступники под видом электриков проникли в квартиру айтишника и пытали его. Подробности рассказали в Следственном комитете.
Нападение на минского IT-специалиста было совершено 15 августа 2024-го в его квартире. В дверь позвонили два мужчины в спецодежде и представились электриками. Так 45-летний мужчина пустил в квартиру грабителей якобы для проверки счетчиков. Но «электрики» напали на минчанина, надели на него наручники и стали требовать передать криптовалюту на сумму свыше 1 миллиарда белорусских рублей. Нападавшие угрожали жертве пистолетом, электрошокером и даже инъекцией наркотика.
Больше часа фигуранты истязали айтишника, но ничего не добившись, дали 24 часа, чтобы он перевел криптовалюту на указанный электронный кошелек. После этого фигуранты скрылись, прихватив мобильный телефон потерпевшего, чтобы он не смог позвонить в милицию.
Грабители притворились электриками. Фото: СК.
Как выяснили правоохранители, у потерпевшего, действительно, на счету была криптовалюта, но не в той сумме, которую требовали фигуранты. Примечательно, что в момент нападения дома у потерпевшего была еще крупная сумма денег и дорогое имущество, но преступников интересовали только криптоактивы.
Следователи установили, что нападение на минчанина заказал его недоброжелатель. Все тщательно планировалось несколько месяцев, в том числе меры конспирации и пути отхода. Нападение совершили 56- и 57-летний белорусы, один из которых — с криминальным прошлым. Следователи изучают окружение потерпевшего, его деловые связи и возможные конфликты, чтобы установить заказчика преступления.
На данный момент задержан 56-летний исполнитель, которые во всем сознался и показал место, куда были выброшены пневматический пистолет с глушителем и наручники, которые нашли водолазы.
Задержанному инкриминируют разбой, совершенный группой лиц и вымогательство (ч.3 ст. 207, ч.3 ст. 208 Уголовного кодекса Беларуси), за что ему грозит до 15 лет заключения.
Второй фигурант на следующий день после совершения особо тяжкого преступления на попутках пересек границу Беларуси с Польшей, и сейчас скрывается за границей. Обвинение ему по тем же статьям предъявлено заочно.
Тем временем МВД предупреждает белорусов о запрете палов через громкоговорители: «Пал травы и мусора временно запрещен».