Reuters: задержанный в Британии капитан контейнеровоза оказался россиянином

«Владелец судна Ernst Russ сообщил, что капитан корабля Solong, который был задержан после столкновения с танкером у побережья Англии, является гражданином России», — указано в материале.
Сам экипаж, по заявлению владельца, состоял из граждан России и Филиппин.
Полиция Хамберсайда ранее сообщила о задержании 59-летнего человека по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением судов. Телеканал Sky News со ссылкой на компанию — владельца судна сообщал, что речь идет о капитане контейнеровоза.
В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег доставили 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб.
Судоходная компания Crowley сообщала, что из-за столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Корабль перевозил 220 тысяч баррелей авиатоплива. Компания — владелец грузового судна Ernst Russ уточнила, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.