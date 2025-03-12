В Перми бывшему краевому чиновнику вынесли приговор за взятку в 15 миллионов

Как сообщили «КП»-Пермь" в краевой прокуратуре, в 2022—2023 годах чиновник получил через посредника взятку — более 15 миллионов рублей. Эти деньги передал ему подрядчик, проводивший капитальный ремонт автомобильной дороги регионального значения. В связи с добровольным сообщением в правоохранительные органы подрядчика от уголовной ответственности освободили.