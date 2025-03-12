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В Перми бывшему краевому чиновнику вынесли приговор за взятку в 15 миллионов

Бывший начальник Управления автомобильных дорог и транспорта отправится в колонию на шесть лет.

Источник: Комсомольская правда

12 марта Пермский районный суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере бывшего начальника Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края.

Как сообщили «КП»-Пермь" в краевой прокуратуре, в 2022—2023 годах чиновник получил через посредника взятку — более 15 миллионов рублей. Эти деньги передал ему подрядчик, проводивший капитальный ремонт автомобильной дороги регионального значения. В связи с добровольным сообщением в правоохранительные органы подрядчика от уголовной ответственности освободили.

А бывшего начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта суд приговорил к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и конфискации имущества в размере суммы взятки. Также он будет обязан выплатить штраф 79 миллионов рублей — пятикратный размер взятки.