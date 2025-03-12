Работодатель в Катаре оклеветал узбекистанку, пытаясь отправить её в тюрьму

История 37-летней женщины началась в мае 2024 года, когда она отправилась в Доху на работу в салоне красоты. Она привезла с собой профессиональное оборудование, рассчитывая на стабильный заработок. Однако спустя несколько месяцев ситуация резко изменилась.
В августе работодатель внезапно потребовал, чтобы она покинула помещение салона, не предоставив чёткого объяснения. Женщина поселилась в гостинице, но вскоре её арестовала полиция по обвинению в побеге и краже.
Позже суд признал её виновной за незаконную клевету на своего работодателя, побег без его разрешения и совершение кражи. Женщине грозило годичное заключение.
Узбекские дипломаты вмешались в ситуацию, предоставив ей консульско-правовую поддержку, временное жильё и питание. Однако власти Катара не разрешали ей покинуть страну, пока она не отбудет полный срок заключения.
На протяжении восьми месяцев сотрудники посольства Узбекистана вели переговоры с правоохранительными органами Катара, участвовали в судебных заседаниях и доказывали невиновность своей соотечественницы. В итоге их усилия принесли результат: суд снял все обвинения и разрешил женщине покинуть страну.
5 марта при содействии узбекских дипломатов она вернулась домой, избежав несправедливого наказания. Этот случай стал очередным доказательством важности консульской поддержки за рубежом и необходимости защиты прав граждан Узбекистана в других странах.