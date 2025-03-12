Гепрокуратура направила в суд Витебской области уголовное дело о получении и даче взятки

12 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в Витебский областной суд для определения подсудности уголовное дело о получении и даче взятки в отношении заместителя генерального директора по техническим вопросам госпредприятия, а также директора и учредителя коммерческой организации по ч.2 ст. 430 и ч.2 ст. 431 УК. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры.