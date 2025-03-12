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Гепрокуратура направила в суд Витебской области уголовное дело о получении и даче взятки

12 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в Витебский областной суд для определения подсудности уголовное дело о получении и даче взятки в отношении заместителя генерального директора по техническим вопросам госпредприятия, а также директора и учредителя коммерческой организации по ч.2 ст. 430 и ч.2 ст. 431 УК. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела, заместитель гендиректора госпредприятия воспользовался служебными полномочиями и выполнял действия в интересах директора и собственника коммерческой организации, связанные с приобретением игольно-платинных изделий и других товаров, оплатой ранее поставленной продукции, а также обеспечивал дальнейшее сотрудничество между указанными юридическими лицами.

За благоприятное решение вопросов в течение 2023−2024 годов фигурант в Витебске частями принял в качестве взятки Br37,9 тыс., что составило не менее 947 базовых величин.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси.

Изучение материалов дело показало, что предварительное расследование проведено всесторонне, полно и объективно, противоправные действия обвиняемых квалифицированы верно. Предъявленное им обвинение обосновано имеющимися в уголовном деле доказательствами.

Меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении взяткополучателя и залога в отношении взяткодателя применены правильно, оснований для их изменения либо отмены нет.