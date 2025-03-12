Омичка за несколько дней обворовала несколько магазинов, а еду продала прохожим

В Омске полицейские задержали 46-летнюю женщину, которая совершила серию краж из магазинов. Сейчас удалось установить причастность омички к трем эпизодам кражи на сумму 14,3 тысячи рублей. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Охранник магазина на улице 4-й Поселковой обратился к полицейским с заявлением о краже. Мужчина указал, что из супермаркета было похищено несколько упаковок шоколада. Общая сумма ущерба составила 3,5 тысячи рублей.
Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли вора. Им оказалась 46-летняя омичка, которая ранее уже была неоднократно судима за подобное преступление. На видео видно, как она складывает шоколад в пакет и покидает магазин, не расплатившись за товар.
Помимо этого, сотрудникам полиции удалось установить причастность женщины к еще двум кражам масла и сыров из магазина на улице Королева. Все они были совершены в разные дни. Общий ущерб в результате этих краж составил 10,8 тысяч рублей. Весь украденный товар она продала прохожим за 6 тысяч рублей.
На омичку завели уголовное до по трем эпизодам кражи. Ей грозит до 2 лет колонии. Кроме того, полицейские устанавливают причастность женщины к аналогичным преступлениям, совершенным в Омске.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омич попал на видео во время кражи 20 упаковок сыра из супермаркета.