Омичка за несколько дней обворовала несколько магазинов, а еду продала прохожим

Помимо этого, сотрудникам полиции удалось установить причастность женщины к еще двум кражам масла и сыров из магазина на улице Королева. Все они были совершены в разные дни. Общий ущерб в результате этих краж составил 10,8 тысяч рублей. Весь украденный товар она продала прохожим за 6 тысяч рублей.