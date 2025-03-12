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Белорус пытался вывезти в Россию 18 тонн цветмета

Как информирует МВД, в Витебской области правоохранители пресекли попытку вывоза из страны крупной партии цветного металла.

Отмечается, что в Дубровенском районе сотрудники ОБЭП и ГАИ остановили DAF, за рулем которого находился 47-летний житель Брестчины.

В полуприцепе большегруза было обнаружено свыше 18 тонн цветного металла. Водитель не смог предоставить сопроводительные документы на товар, общая стоимость которого — более 25 тысяч рублей. По его словам, перевезти цветмет в Россию его попросил знакомый.

Цветной металл изъят, а в отношении водителя составлен административный протокол. Санкции статьи предусматривают крупный штраф и конфискацию груза.