Белорус пытался вывезти в Россию 18 тонн цветмета

В полуприцепе большегруза было обнаружено свыше 18 тонн цветного металла. Водитель не смог предоставить сопроводительные документы на товар, общая стоимость которого — более 25 тысяч рублей. По его словам, перевезти цветмет в Россию его попросил знакомый.