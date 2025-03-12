В Ростовской области двое мужчин провалились под лед во время рыбалки

Погибшему, которого нашли, было 74 года. Как уточняют в экстренном ведомстве, трагедия произошла 9 марта на озере Нижнем в хуторе Грачики. Спасателей вызвал сын одного из рыбаков, который забеспокоился из-за того, что отец не выходит связь.