Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области двое мужчин провалились под лед во время рыбалки

Смертельный случай произошел на озере в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Тарасовском районе Ростовской области двое рыбаков провалились под лед. Тело одного из мужчин уже подняли из воды, поиски его товарища продолжаются, сообщают в пресс-службе управления ГУ МЧС России по региону.

Погибшему, которого нашли, было 74 года. Как уточняют в экстренном ведомстве, трагедия произошла 9 марта на озере Нижнем в хуторе Грачики. Спасателей вызвал сын одного из рыбаков, который забеспокоился из-за того, что отец не выходит связь.

Отметим, накануне на реке Сал в Дубовском районе также во время рыбалки погибли 45-летний мужчина и 13-летний подросток.

В МЧС напоминают: нельзя выходить на лед во время перепада температур, в такие периоды замерзшая гладь только кажется крепкой, но может сломаться под ногами в любой момент.