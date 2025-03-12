Мать 6 детей убили в области Жетісу

В одном из Instagram*-пабликов появилась информация о преступлении. Указывалось, что погибла мать 6 детей. Убийство многодетной матери во время застолья подтвердили в пресс-службе ДП области Жетісу. Как рассказали в ведомстве, отдел полиции Ескельдинского района расследует уголовное дело об убийстве, совершенном во время распития спиртных напитков.