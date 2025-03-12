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Мать 6 детей убили в области Жетісу

В селе Карабулак во время застолья произошло убийство матери 6 детей. Подозреваемый в преступлении задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Источник: Nur.kz

В одном из Instagram*-пабликов появилась информация о преступлении. Указывалось, что погибла мать 6 детей. Убийство многодетной матери во время застолья подтвердили в пресс-службе ДП области Жетісу. Как рассказали в ведомстве, отдел полиции Ескельдинского района расследует уголовное дело об убийстве, совершенном во время распития спиртных напитков.

«Подозреваемый задержан и находится под стражей. Ход расследования находится на личном контроле руководства департамента полиции», — рассказали в пресс-службе ДП региона.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.