Мать 6 детей убили в области Жетісу

В одном из Instagram*-пабликов появилась информация о преступлении. Указывалось, что погибла мать 6 детей. Убийство многодетной матери во время застолья подтвердили в пресс-службе ДП области Жетісу. Как рассказали в ведомстве, отдел полиции Ескельдинского района расследует уголовное дело об убийстве, совершенном во время распития спиртных напитков.
«Подозреваемый задержан и находится под стражей. Ход расследования находится на личном контроле руководства департамента полиции», — рассказали в пресс-службе ДП региона.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.