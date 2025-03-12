В Ростове после пожара в колонии под суд пошел ее сотрудник

В ту ночь во дворе колонии вспыхнул мусор. В этот момент рядом находились трое заключенных. Двое погибли на месте, третий скончался в больнице чуть позже. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц». Главным подозреваемым стал мастер цеха, который в те сутки дежурил.