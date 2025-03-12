В Ростове после пожара в колонии под суд пошел ее сотрудник

В Октябрьском районе Ростова начался суд в отношении бывшего работника исправительной колонии № 2. Поводом для разбирательства стала трагедия, случившаяся на территории учреждения в феврале 2023 года.
В ту ночь во дворе колонии вспыхнул мусор. В этот момент рядом находились трое заключенных. Двое погибли на месте, третий скончался в больнице чуть позже. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц». Главным подозреваемым стал мастер цеха, который в те сутки дежурил.
Как рассказал его представитель, это был последний рабочий день оказавшегося на скамье подсудимых сотрудника:
— После он должен был уйти на заслуженную пенсию, отдав службе в этой колонии более 13 лет. Он же одним из первых пытался оказать помощь выжившему заключенному и принял активное участие в тушении мусорной свалки.
Если вина мужчины будет доказана в суде, ему может грозить до семи лет лишения свободы.