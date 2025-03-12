Экс-министру свердловского ЖКХ Николаю Смирнову продлили содержание под стражей

В деле экс-министра фигурируют еще несколько человек, в том числе его заместители Андрей Кислицын и Игорь Чикризов, в отношении которого возбуждено дело по п. «б», ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Кроме того, по делу Николая Смирнова был арестован директор Управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексей Харламов.