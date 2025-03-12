Иностранец может провести 15 лет в колонии за распространение веществ в Омске

По предварительной информации, 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья через мессенджер устроился наркокурьером и приехал в Омск. Он заранее забрал оптовую партию, расфасовал ее на мелкие и стал распределять ее по тайникам. Все координаты этих закладок полицейские обнаружили в его телефоне. Всего их было 72. Эксперты выяснили, что изъятое у него вещество — метадон. Общий вес составлял более 17 граммов.