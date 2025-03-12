Иностранец может провести 15 лет в колонии за распространение веществ в Омске

В Омске полицейские задержали 22-летнего иностранца, который занимался распространением закладок на территории города. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Во время ночного дежурства сотрудники патрульно-постовой службы на улице Магистральной обратили внимание на подозрительного мужчину. Он занимался раскладкой закладок. При виде полицейских гражданин попытался сбежать, однако был задержан. У него нашли девять свертков с наркотиками.
По предварительной информации, 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья через мессенджер устроился наркокурьером и приехал в Омск. Он заранее забрал оптовую партию, расфасовал ее на мелкие и стал распределять ее по тайникам. Все координаты этих закладок полицейские обнаружили в его телефоне. Всего их было 72. Эксперты выяснили, что изъятое у него вещество — метадон. Общий вес составлял более 17 граммов.
На мужчину завели уголовные дела по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере и за сбыт наркотиков по предварительному сговору в значительном размере. Ему грозит от 8 до 15 лет колонии.
Ранее «КП Омск» сообщала, что прокуратура оспорила приговор 17-летнему курьеру мошенников из Тары.