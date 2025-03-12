Стартовал суд над экс-главой Кировского и Московского районов Казани

В Советском районном суде Казани стартовал процесс по уголовному делу экс-главы Кировского и Московского районов города Сергея Миронова. Ему предъявлено обвинение в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе суда.
По версии следствия, занимая должность главы администрации районов, Миронов способствовал фиктивному трудоустройству троих родственников своего водителя в МУП «ДРЭУ». Они, конечно, не работали, а зарплата из бюджета перечислялась и уходила в чужой карман. Общая сумма ущерба составила 2 миллиона рублей.
Также, как следует из материалов уголовного дела, Сергей Миронов задним числом смог согласовать перепланировку квартиры своей матери. После этого жилплощадь стали сдавать в аренду сети крупных продуктовых магазинов.
Напомним, мать бывшего главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова частично погасила ущерб по уголовному делу. Женщина направила более 1,6 миллиона рублей в МУП «ДРЭУ».