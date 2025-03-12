Стартовал суд над экс-главой Кировского и Московского районов Казани

По версии следствия, занимая должность главы администрации районов, Миронов способствовал фиктивному трудоустройству троих родственников своего водителя в МУП «ДРЭУ». Они, конечно, не работали, а зарплата из бюджета перечислялась и уходила в чужой карман. Общая сумма ущерба составила 2 миллиона рублей.