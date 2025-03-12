Тракториста из Башкирии придавил мусорный контейнер

Для устранения проблемы работник взобрался на прицеп и начал наносить удары ломом по контейнеру. В результате резкого воздействия ёмкость сорвалась с платформы, а находившийся рядом машинист получил удар по голове. С тяжелыми травмами мужчину экстренно доставили в районную больницу Кушнаренково, после чего перевезли в городскую клиническую больницу № 21 Уфы.