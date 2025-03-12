Тракториста из Башкирии придавил мусорный контейнер

В Башкирии завершено расследование сокрытого тяжелого несчастного случая на производстве. Инцидент произошел с 61-летним трактористом из села Кушнаренково.
Установлено, что водителю трактора была поручена утилизация отходов с канализационной насосной станции. Прибыв на объект, мужчина дождался оператора экскаватора, который переместил заполненный контейнер за пределы территории и загрузил его на тракторный прицеп. Из-за низких температур отходы примёрзли к внутренним стенкам ёмкости, что сделало полную выгрузку невозможной.
Для устранения проблемы работник взобрался на прицеп и начал наносить удары ломом по контейнеру. В результате резкого воздействия ёмкость сорвалась с платформы, а находившийся рядом машинист получил удар по голове. С тяжелыми травмами мужчину экстренно доставили в районную больницу Кушнаренково, после чего перевезли в городскую клиническую больницу № 21 Уфы.
При проверке инспекторы выявили нарушения при допуске тракториста к работе. Организация-работодатель получила от инспекции официальное предписание о документальной фиксации инцидента как несчастного случая на производстве. На текущий момент требование выполнено в полном объеме.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.