Прокуратура Польши обвинила белоруса в «диверсии по заказу спецслужб РФ»

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Национальная прокуратура Польши предъявила гражданину Беларуси Степану К. обвинение в совершении диверсии в интересах иностранной спецслужбы и совершении террористического акта.
Ему вменяется поджог строительного супермаркета OBI в Варшаве, произошедший в апреле 2024 года.
«10 марта 2025 года прокурор предъявил Степану К. обвинение в диверсии в интересах иностранной спецслужбы и преступлении террористического характера, заключающемся в умышленном поджоге», — сказано в сообщении, которое размещено на официальном сайте ведомства.
Согласно информации прокуратуры, Степан К. ночью с 13 по 14 апреля 2024 года разлил легковоспламеняющуюся жидкость в строительном супермаркете и совершил поджог. Все свои действия обвиняемый фиксировал на камеру мобильного телефона.
Прокуратура утверждает, что Степан К. действовал «по заказу российских спецслужб», однако доказательств в подтверждение этого заявления не было представлено. Гражданину Беларуси грозит лишение свободы сроком от 10 лет до пожизненного заключения.
Власти Польши неоднократно обвиняли Россию в подготовке диверсий на территории республики, не предъявляя при этом каких-либо доказательств. По данным МВД Польши, с 24 февраля 2022 года задержаны 42 человека по подозрению в «шпионаже либо диверсиях» в пользу РФ и Беларуси.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее, в июле минувшего года, назвал подобные обвинения «русофобной истерией».