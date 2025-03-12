Прокуратура Польши обвинила белоруса в «диверсии по заказу спецслужб РФ»

Власти Польши неоднократно обвиняли Россию в подготовке диверсий на территории республики, не предъявляя при этом каких-либо доказательств. По данным МВД Польши, с 24 февраля 2022 года задержаны 42 человека по подозрению в «шпионаже либо диверсиях» в пользу РФ и Беларуси.