Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Польши обвинила белоруса в «диверсии по заказу спецслужб РФ»

Обвиняемому гражданину Беларуси грозит лишение свободы сроком от 10 лет до пожизненного заключения.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Национальная прокуратура Польши предъявила гражданину Беларуси Степану К. обвинение в совершении диверсии в интересах иностранной спецслужбы и совершении террористического акта.

Ему вменяется поджог строительного супермаркета OBI в Варшаве, произошедший в апреле 2024 года.

«10 марта 2025 года прокурор предъявил Степану К. обвинение в диверсии в интересах иностранной спецслужбы и преступлении террористического характера, заключающемся в умышленном поджоге», — сказано в сообщении, которое размещено на официальном сайте ведомства.

Согласно информации прокуратуры, Степан К. ночью с 13 по 14 апреля 2024 года разлил легковоспламеняющуюся жидкость в строительном супермаркете и совершил поджог. Все свои действия обвиняемый фиксировал на камеру мобильного телефона.

Прокуратура утверждает, что Степан К. действовал «по заказу российских спецслужб», однако доказательств в подтверждение этого заявления не было представлено. Гражданину Беларуси грозит лишение свободы сроком от 10 лет до пожизненного заключения.

Власти Польши неоднократно обвиняли Россию в подготовке диверсий на территории республики, не предъявляя при этом каких-либо доказательств. По данным МВД Польши, с 24 февраля 2022 года задержаны 42 человека по подозрению в «шпионаже либо диверсиях» в пользу РФ и Беларуси.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее, в июле минувшего года, назвал подобные обвинения «русофобной истерией».