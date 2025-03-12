Выпала на ходу. В Омске будут судить водителя автобуса после смерти женщины

Обвиняемому в смерти женщины в ближайшее время вынесут судебный вердикт. Свою вину 55-летний ранее несудимый омич признаёт частично. Он утверждает, что перед началом движения лично убедился, что дверь салона автобуса была закрыта. По его словам, она могла открыться из-за нарушений в конструкции. Так или иначе, но отвечать за происшествие придётся. По ч. 3 ст. 264 УК РФ обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.