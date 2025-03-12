Выпала на ходу. В Омске будут судить водителя автобуса после смерти женщины

Прокуратура города Омска передала в Кировский районный суд уголовное дело в отношении 55-летнего водителя пассажирского автобуса. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Трагическое происшествие произошло вечером 17 июля 2024 года. 56-летняя омичка зашла в автобус, следовавший по маршруту № 344, не подозревая, что эта поездка станет для неё роковой.
Последняя поездка.
По версии следствия, транспорт был переполнен и водитель, отъезжавший от остановки «ул. 70 лет Октября», недосмотрел, что дверь салона оказалась незакрытой. Маршрутка продолжила движение, в результате чего женщина, стоявшая на ступеньках, выпала на проезжую часть.
Пострадавшую, лежащую на асфальте в крови с раной на голове недалеко от остановочного павильона, заметили прохожие. Люди бросились на помощь, вызвали скорую помощь.
Среди очевидцев оказалась медик — ранее капитан команды неотложной помощи, а ныне сотрудник пресс-службы областного минздрава Елена Крестникова. До приезда коллег она пыталась помочь женщине, которая ещё находилась в сознании, но на вопросы ответить уже не могла.
Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, однако спасти ей жизнь не удалось, она скончалась в больнице. Что именно стало причиной смерти женщины, не сообщается. В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области ссылаются на невозможность предоставления такой информации в связи с продолжающимися следственными действиями.
Падают под колёса.
О личности погибшей тоже известно немного. Сайт «АиФ в Омске» связался с её младшим братом. Он рассказал, что женщина родом из большой казахской семьи, была шестым ребёнком в семье. После окончания Курганского машиностроительного института по распределению попала в Омск, здесь и оставалась до конца своей жизни, оборвавшейся так нелепо.
Обвиняемому в смерти женщины в ближайшее время вынесут судебный вердикт. Свою вину 55-летний ранее несудимый омич признаёт частично. Он утверждает, что перед началом движения лично убедился, что дверь салона автобуса была закрыта. По его словам, она могла открыться из-за нарушений в конструкции. Так или иначе, но отвечать за происшествие придётся. По ч. 3 ст. 264 УК РФ обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Подобные случаи, когда пассажиры вываливаются из переполненных людьми автобусов и маршруток или травмируются в салонах общественного транспорта, не редкость. Так, в 2024 году в Омске произошло несколько подобных инцидентов.
В апреле из-за действий водителя автобуса ПАЗ, который тронулся с места с открытой дверью, пострадала пенсионерка. Она не только выпала из салона, но ещё и буквально оказалась под его колёсами. По счастливой случайности женщина осталась жива, однако получила тяжкий вред здоровью.
Прошлым летом из пассажирского транспорта выпала 70-летний ветеран труда, её госпитализировали с места происшествия с переломом руки.