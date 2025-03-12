Жителя Башкирии осудили за производство наркотиков

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов республики, в январе 2024 года 19-летний подсудимый, переписываясь в Telegram с неизвестным под псевдонимом «Перец», заинтересовался предложением производить наркотики. В итоге он нашел загородный дом для нарколаборатории, а позже — снял гараж для хранения химических реагентов.