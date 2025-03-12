Жертва красоты. Уфимка умерла после пластической операции на живот

Уфимка умерла после пластической операции в частной клинике. Трагедия произошла еще в 2020 году, но стала достоянием общественности только сейчас, когда закончились суды. Верховный суд Башкирии подтвердил вину центра пластической хирургии и ортопедии «ЭндоМед», а также его главврача и по совместительству оперирующего хирурга. UFA.AIF.RU выяснил подробности случившегося.
Хотела убрать живот
Согласно материалам дела, уфимка выбрала клинику «ЭндоМед» для абдоминопластики (корректировки формы и размера живота). Заплатив через кассу 136 тыс. рублей, она в назначенный день легла на операцию, а через 2 дня умерла в палате. После хирургического вмешательства женщина даже не успела повидать семью: никто не думал, что простая попытка скорректировать тело обернется такой трагедией.
По свидетельствам анестезиолога, после операции пациентка чувствовала себя неплохо. Она хорошо перенесла наркоз, сама перешла на каталку с операционного стола. Первые и вторые сутки после операции демонстрировала идеальное состояние, жалоб у нее не было. Однако абдоминопластика — операция не из простых. Она подразумевает удаление образовавшегося «фартука» из кожи и диастаз, избытков кожи и жировых отложений. А это сопряжено с потерей крови.
Сотрудники клиники утверждали, что пользовались препаратом, который можно вводить для защиты от тромбов, правда, сделали это в течение 12 часов после операции, а не до нее. Уверяли они и то, что рекомендовали пациентке приобрести компрессионные чулки. Однако суд не принял их доводы.
Заключение республиканской МСЭ говорит, что смерть наступила от тромбоэмболии легочной артерии, жировой эмболии сосудов легкого, головного мозга, которые явились осложнениями оперативного вмешательства. Были выявлены и другие дефекты лечения, также обнаружены ошибки при ведении медицинской документации.
Компенсация — миллион
Родные погибшей обратилась в суд лишь в 2023 году. Тогда они уже вступили в права наследования и смогли оправиться после потери. Это далось непросто. Дочь погибшей — молодая девушка — долго не могла прийти в себя, находилась в депрессии, потеряла аппетит, была замкнутой и растерянной. Из-за переживаний и стресса у нее открылся псориаз в тяжелом течении, от которого приходится лечиться в том числе в стационаре. Также невролог наблюдает девушку по диагнозу «Расстройство вегетативной нервной системы по гипертоническому типу с астено-тревожным синдромом».
Согласно материалам дела, врач и клиника виновными себя не считают, извинения семье погибшей так и не принесли.
«После происшествия и до настоящего времени ответчик не выразил какого-либо сочувствия истцам, не принес им извинений и не выразил желание разрешить спор в досудебном порядке. Напротив, ответчик предпринимал различные шаги, направленные на оправдание своих действий, в результате которых была причинена смерть пациентке», — говорится в материалах дела.
Известно, что главврача понизили до простого хирурга, но практику он не прекратил.
Почему не посадили?
История вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Главный вопрос, который задают жители республики: почему за гибель человека никого не привлекли к уголовной ответственности?
«За смерть человека наказывают обычным штрафом, а когда реальные наказания будут давать? Чтоб на всю жизнь уроком было, раз уж чужую загубил», — недоумевает пользователем под ником HG.
«Почему врача лишить лицензии или посадить суд не может?», — спрашивает Гаргамиль Мамарджинов.
«Для клиники это маленький штраф за человеческую жизнь. Одно дело, когда физлицо должно выплатить 2 млн и совсем другое — организация, тем более в такой сфере», — пишет Лилия.
Отзывы о хирурге и клинике в интернете противоречивые. Одни восхищены качеством операции и результатом пластики, хвалят врачей, медсестер и даже сотрудниц ресепшена. Другие пишут, что потеряли здоровье и не могут добиться не только переделки некачественной работы, но даже извинений.
«В данной клинике делали операцию на колено дочке. Персонал и врачи просто превосходные. На ресепшене всегда подскажут, к кому обратиться и как пройти. После операции медсестра, которая контролировала состояние дочери, была очень внимательна, постоянно подходила, спрашивала о её самочувствии. Так же и доктор, который делал операцию, подходил, и не раз. Нам все понравилось, спасибо огромное за такое внимание!» — пишет жительница Башкирии.
«Ювелирная, незаметная, качественная работа! — заявляет пациентка, сделавшая в клинике подтяжку лица. — Огромное спасибо доктору и остальным работникам за помощь, организацию моего лечебного процесса, комфорт и спокойствие».
«Абдоминальная пластика имеет очень много противопоказаний, сама недавно столкнулась с этим. У меня очень много отягощающих диагнозов для оперативного вмешательства, но это я узнала из интернета. К сожалению, врач не сказал, что, например, тромбофилия или аутоимунные заболевания входят в список противопоказаний. И сразу стало понятно, почему так: врач, который меня не уведомил об этом, интересовался только суммой в 500 тыс. рублей», — рассказывает другая жительница Уфы.
«Больше 3 лет назад делала риносептопластику и блеферопластику верхних век… Никакого моделирования для того, чтобы увидеть результат заранее. Но при этом услуга включена в стоимость консультации. Хирург до последнего обещал, что все станет хорошо, это все отеки — даже через год после операции. Итог такой: нос немного кривой, часто сохнет слизистая до крови. Глаза будто не менялись, теперь только шрамы добавились поверх глаз. Когда я обратилась к доктору, он предложил “нарастить ресницы, чтобы стало красиво”. А на жалобы по носу заявил: “Вы помните хоть, какой вы раньше были?”.