Жертва красоты. Уфимка умерла после пластической операции на живот

Родные погибшей обратилась в суд лишь в 2023 году. Тогда они уже вступили в права наследования и смогли оправиться после потери. Это далось непросто. Дочь погибшей — молодая девушка — долго не могла прийти в себя, находилась в депрессии, потеряла аппетит, была замкнутой и растерянной. Из-за переживаний и стресса у нее открылся псориаз в тяжелом течении, от которого приходится лечиться в том числе в стационаре. Также невролог наблюдает девушку по диагнозу «Расстройство вегетативной нервной системы по гипертоническому типу с астено-тревожным синдромом».