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«В больницу не повезли». В Омске от инфекции умерла 15-летняя школьница

По факту гибели девочки будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точных причин её смерти, дана оценка своевременности и правильности оказываемой медицинской помощи.

В Омске от осложнений инфекции умерла 15-летняя школьница. Возбуждено уголовное дело.

Подробности в материале сайта «АиФ в Омске».

Была — и не стало.

9-классница Света (имя изменено) была активисткой. Ей всё давалось легко: учёба, членство в совете обучающихся «Союз Будущего» своей родной школы № 144 города Омска, работа в волонтёрском отряде «ДобруБыть» и блестящие роли на сцене школьного театра «Сцена-Тайм».

Накануне Международного женского дня девочка заболела. На фоне повышенной температуры родители обратились в больницу, чтобы девочке назначили лечение.

Ребёнок последующие дни находился дома — лечился амбулаторно.

9 марта у подростка ухудшилось состояние, и она умерла.

Предварительно установлено, что причиной смерти стали осложнения на фоне инфекционного заболевания.

Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности, проводятся допросы, изъята медицинская документация. По факту гибели девочки будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точных причин её смерти, дана оценка своевременности и правильности оказываемой медицинской помощи.

Коллеги-журналисты из Вести. Омск уточняют, что родители вызывали скорую помощь своей дочери несколько раз, но девочку не увозили в больницу. Предстоит разобраться — было ли отказано в госпитализации медиками или родители сами подписали отказ.

«Родители говорят одно, врачи другое — надо разбираться, собственно добавить нечего», — уточняют корреспонденту сайта «АиФ в Омске» в пресс-службе следкома. Расследование продолжается.

Прокуратура Омской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

«Мы не подтверждаем, не комментируем и тем более не разглашаем какие-либо подробности, связанные со смертью человека. Особенно, если возбуждено уголовное дело, ведется проверка либо следствие. В этом случае решение о том, какую информацию публиковать, а какую нет — компетенция правоохранительных органов», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе минздрава региона. Точное название инфекции не озвучивают следователи и омская прокуратура.

Светлая память.

«Света была очень улыбчивой девочкой, всегда тянулась к общению со всеми. Жаль, что так случилось! Очень неожиданно… Мы с ней играли в школьном театре. Она занимала первые места», — рассказала корреспонденту сайта «АиФ в Омске» выпускница СОШ № 144 Арина.

На сайте учебного заведения появился некролог. В нём ученики и педагоги вспоминают девочку искренним и талантливым человеком, всегда готовым прийти на помощь.

«Талантливая и творческая, Светлана неоднократно добивалась успехов в различных конкурсах. Её артистизм и выразительность были отмечены дипломом первой степени в номинации “Художественное слово” на Всероссийском фестивале искусств. Она состояла в группе школьного театра “Сцена-Тайм” и блестяще сыграла роль с спектакле “Бумажный кораблик”, за что была отмечена дипломом первой степени на II областном конкурсе школьных театров Омска и Омской области в номинации “Первая роль”. Её светлая память навсегда останется в наших сердцах. Ученики и коллектив школы скорбит и выражает глубокие соболезнования родителям и близким», — говорится на сайте школы.

Врачебное мнение.

Врач-педиатр София Столярова уточняет: "На фоне вирусной инфекции, гриппа и прочего могут, в принципе, развиться осложнения вплоть до энцефалита — воспаления головного мозга. Могут быть и осложнения на фоне хронического заболевания, пороков развития, в том числе не выявленных ранее. Ну и синдром внезапной смерти — по причине нераспознанного заболевания, что случается даже без наличия в организме вируса.

В данном случае нужно дождаться выводов судмедэкспертизы".

Отметим, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Омской области резко увеличилась: на 11 марта, на карантин закрыты 187 классов в 56-ти школах и 80 групп в 51-м детском саду.