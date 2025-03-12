«В больницу не повезли». В Омске от инфекции умерла 15-летняя школьница

«Талантливая и творческая, Светлана неоднократно добивалась успехов в различных конкурсах. Её артистизм и выразительность были отмечены дипломом первой степени в номинации “Художественное слово” на Всероссийском фестивале искусств. Она состояла в группе школьного театра “Сцена-Тайм” и блестяще сыграла роль с спектакле “Бумажный кораблик”, за что была отмечена дипломом первой степени на II областном конкурсе школьных театров Омска и Омской области в номинации “Первая роль”. Её светлая память навсегда останется в наших сердцах. Ученики и коллектив школы скорбит и выражает глубокие соболезнования родителям и близким», — говорится на сайте школы.