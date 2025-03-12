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В Иркутской области экс-начальник нефтегазовой компании обвиняется в подкупе

За приемку работу подрядчика он получил подкуп в 23 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области экс-начальник нефтегазовой компании обвиняется в получении взятки. Как сообщили в СУ СКР региона, с января 2021 года по апрель 2024 года руководитель получил от подрядчика взятку в размере более 23 миллионов рублей. Известно, что организация занималась проектными работами на объектах компании. Деньги были переданы для того, чтобы приемка выполненных работ прошла без каких-либо проблем.

— Кроме того, обвиняемый оформил в свою собственность дорогостоящий автомобиль, полученный в качестве коммерческого подкупа. Преступная деятельность была выявлена и пресечена при содействии УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области и ГУЭБиПК МВД России, — поделились следователи.

Во время предварительного следствия имущество было арестовано. Что касается бывшего руководителя нефтегазовой компании, то теперь ему предстоит ответить перед судом.