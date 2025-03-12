В Иркутской области экс-начальник нефтегазовой компании обвиняется в подкупе

В Иркутской области экс-начальник нефтегазовой компании обвиняется в получении взятки. Как сообщили в СУ СКР региона, с января 2021 года по апрель 2024 года руководитель получил от подрядчика взятку в размере более 23 миллионов рублей. Известно, что организация занималась проектными работами на объектах компании. Деньги были переданы для того, чтобы приемка выполненных работ прошла без каких-либо проблем.