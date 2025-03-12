В Самарканде застройщика-мошенника отправили в тюрьму на 9,5 лет — он обманул сотни людей

Этот случай должен стать показательным. Обманутых дольщиков в Узбекистане немало, и теперь многие надеются, что это только начало борьбы с нечестными застройщиками. Будут ли наказаны другие компании, которые годами водят людей за нос, обещая квартиры, которые так и не построят? Или этот случай так и останется исключением?