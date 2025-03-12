В Самарканде застройщика-мошенника отправили в тюрьму на 9,5 лет — он обманул сотни людей

Семь лет без собственного жилья
Среди пострадавших — 43-летняя жительница Самарканда, которая семь лет ждала своё обещанное жильё, но так его и не получила. Женщина поверила обещаниям застройщика, передала ему свою недвижимость в обмен на новую квартиру. Однако строительство так и не было завершено.
«Мы ничего не получили — ни денег, ни квартиры. Просто отдали свой дом, освободили его и ушли. Теперь мы с детьми скитаемся по съёмным квартирам. Куда мне идти?» — рассказывает потерпевшая.
И таких историй сотни. Люди отдали всё, что у них было, вложили последние сбережения, продали имущество, чтобы купить квартиры, но в итоге остались без крыши над головой.
«Мы доверились строительной компании, отдали последние деньги, а теперь мне приходится жить в одном дворе с тремя невестками», — говорит другая жертва мошенничества.
Как работала схема?
Следствие установило, что руководитель строительной компании многократно продавал одни и те же квартиры разным людям, присваивая полученные деньги. В результате свыше 150 человек остались без жилья и без средств.
К тому же, строительство велось незаконно, без надлежащего контроля со стороны уполномоченных органов.
«Если это незаконное строительство, если объекты недостроены, то где были ответственные органы? Почему никто не проверял эти здания с самого начала?» — задаются вопросами дольщики.
Что говорил застройщик?
В суде обвиняемый попытался оправдаться тем, что у него есть четыре строящихся объекта, но из-за проверок он не успел их сдать. Однако суд не принял эти доводы. Застройщик был признан виновным и получил 9 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Этот случай должен стать показательным. Обманутых дольщиков в Узбекистане немало, и теперь многие надеются, что это только начало борьбы с нечестными застройщиками. Будут ли наказаны другие компании, которые годами водят людей за нос, обещая квартиры, которые так и не построят? Или этот случай так и останется исключением?