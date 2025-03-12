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В поврежденном от взрыва доме в Белореченске 12 марта включат газ

Оценочная комиссия продолжает обследовать дом.

В поврежденном от взрыва доме в Белореченске 12 марта включат газ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Сергей Сидоренко.

Он отметил, что 11 марта свою работу начала оценочная комиссия. Ее сотрудники обследовали 60 из 64 квартир в тех подъездах, в которые разрешен доступ. Заключения получили жители 1,4,5 и 6 подъездов.

Также оценочная комиссия устанавливает, сколько человек проживает в каждой квартире.

Сергей Сидоренко уточнил, что сейчас в пункте временного размещения остаются 18 человек. Это жильцы 2 и 3 подъездов рухнувшего дома.

Напомним, в результате взрыва на ул. Красной были разрушены перекрытия во втором подъезде, а также повреждены четыре квартиры. Жителей эвакуировали.

Ранее мы писали, в краевой больнице скончался пострадавший при обрушении дома в Белореченске. Он получил ожоги 70% тела. После трагедии молодого человека 1992 года рождения поместили в реанимацию. Еще у одного пострадавшего перелом бедра.