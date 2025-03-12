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Глава ФСИН заявил о росте числа иностранцев в учреждениях УИС

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) России выросла концентрация иностранцев, это может осложнить оперативную обстановку в них, заявил глава ФСИН РФ Аркадий Гостев.

Источник: © РИА Новости

«Увеличилась концентрация иностранцев, число которых на 1 января текущего года составило 30 028 человек. Из них 69,5% — выходцы из Средней Азии. В совокупности представленные данные свидетельствуют об увеличении рисков осложнения оперативной обстановки в учреждениях, которые в ряде случаев переросли чрезвычайные происшествия, такие как побеги и захваты заложников», — сказал Гостев на итоговой коллегии ФСИН РФ.

По его словам, ведомство уже предприняло соответствующие меры реагирования, в том числе «организационные, кадровые, процессуальные».

«Акцентировано внимание на получение упреждающей информации об угрозах совершения противоправных действий спецконтингентом, отработки алгоритма об их предотвращении», — добавил он.