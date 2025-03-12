Глава ФСИН заявил о росте числа иностранцев в учреждениях УИС

«Увеличилась концентрация иностранцев, число которых на 1 января текущего года составило 30 028 человек. Из них 69,5% — выходцы из Средней Азии. В совокупности представленные данные свидетельствуют об увеличении рисков осложнения оперативной обстановки в учреждениях, которые в ряде случаев переросли чрезвычайные происшествия, такие как побеги и захваты заложников», — сказал Гостев на итоговой коллегии ФСИН РФ.