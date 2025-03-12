Омич заплатит 240 тысяч рублей штрафа за мошенничество с «Пушкинской картой»

Суд вынес приговор молодому омичу, который организовывал фейковые спектакли. Парень занимался продажей билетов на несуществующие мероприятия и воровал деньги. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Согласно материалам дела, 23-летний омич в 2022 году взял у своего отца в аренду помещение, расположенное в одном из кафе в Омске. Там он проводил фиктивные мероприятия. То есть фактически они не проводились вовсе.
Таким образом с марта по июль 2022 года он подал заявки на проведение четырех спектаклей: «Старик и море», «Поздняя любовь». Парень продавал билеты своим знакомым, а также гражданам, которые использовали «Пушкинскую карту».
Всего парень удалось продать 230 билетов на общую сумму 575 тысяч рублей. Большую часть из них он украл, а 100 тысяч из-за действий билетного оператора он попросту не смог получить.
На омича завели уголовное дело по факту мошенничества. Вину в совершении преступления он признал частично. Причиненный материальный ущерб Министерству культуры РФ он возместил в полном объеме.
Кировский районный суд признал парня виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 240 тысяч рублей.
Ранее «КП Омск» сообщала, что три омских предприятия заставили через суд снизить выбросы в воздух.