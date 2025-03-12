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Преступную схему по ввозу в ЕАЭС автозапчастей пресекли гродненские таможенники

12 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении белоруса, организовавшего преступную схему по ввозу и дальнейшей реализации в Беларуси и России автомобильных запчастей, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Схему установили сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Гродненской региональной таможни. Выяснилось, что в течение полугодия 41-летний мужчина обеспечивал перемещение запчастей через белорусско-литовский и белорусско-польский участки границы. На сопредельной стороне товар раздавался мелкими партиями обычным гражданам, пересекающим границу. Каждая ввезенная партия не превышала по количеству и стоимости установленные лимиты.

Всего нарушителю удалось реализовать свыше тысячи ввезенных таким образом единиц запчастей общей стоимостью более Br500 тыс.

За уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере он будет привлечен к ответственности по ч.1 ст. 231 УК. Уголовное дело возбуждено Вороновским РОСК. Санкцией статьи предусмотрена в том числе ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет.