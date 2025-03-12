Преступную схему по ввозу в ЕАЭС автозапчастей пресекли гродненские таможенники

Схему установили сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Гродненской региональной таможни. Выяснилось, что в течение полугодия 41-летний мужчина обеспечивал перемещение запчастей через белорусско-литовский и белорусско-польский участки границы. На сопредельной стороне товар раздавался мелкими партиями обычным гражданам, пересекающим границу. Каждая ввезенная партия не превышала по количеству и стоимости установленные лимиты.
Всего нарушителю удалось реализовать свыше тысячи ввезенных таким образом единиц запчастей общей стоимостью более Br500 тыс.
За уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере он будет привлечен к ответственности по ч.1 ст. 231 УК. Уголовное дело возбуждено Вороновским РОСК. Санкцией статьи предусмотрена в том числе ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет.