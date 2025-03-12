Преступную схему по ввозу в ЕАЭС автозапчастей пресекли гродненские таможенники

За уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере он будет привлечен к ответственности по ч.1 ст. 231 УК. Уголовное дело возбуждено Вороновским РОСК. Санкцией статьи предусмотрена в том числе ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет.