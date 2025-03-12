Губернатор Севастополя прокомментировал массовые звонки о минированиях.

«Очевидно, что за валом таких фейковых сообщений, скорее всего, стоят спецслужбы Украины. Цель понятна: создать панику и осложнить работу государственных учреждений, добавить работы нашим силовым структурам», — отметил Развожаев, напомнив, что за такой звонок можно получить до пяти лет лишения свободы.