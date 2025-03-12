Губернатор Севастополя прокомментировал массовые звонки о минированиях.
В своем telegram-канале Михаил Развожаев рассказал, что 12 марта на номер 112 поступили массовые сообщения о минировании школ, учреждений культуры, здравоохранения и торговых центров. Такие же звонки поступили в другие учреждения Севастополя.
В настоящее время спецслужбы проводят проверку.
«Очевидно, что за валом таких фейковых сообщений, скорее всего, стоят спецслужбы Украины. Цель понятна: создать панику и осложнить работу государственных учреждений, добавить работы нашим силовым структурам», — отметил Развожаев, напомнив, что за такой звонок можно получить до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Севастополе эвакуировали учащихся и персонал школы № 22. По информации городского департамента образования, поступил сигнал о минировании здания.