В Астане задержан гражданин Украины с мобильным «Sim-Box» в переоборудованном салоне автомобиля

При координации прокуратуры Астаны Управлением по противодействию киберпреступности Департамента полиции задержана автомашина под управлением гражданина Украины. В ходе осмотра салона автомашины установлен мобильный аппаратный комплекс «Sim-Box» в количестве двух штук на 128 слотов для Sim-карт, который располагался в переоборудованном салоне автомашины и Sim-карты различных сотовых операторов в количестве 50 штук, а также Wi-Fi роутер.