В Астане задержан гражданин Украины с мобильным «Sim-Box» в переоборудованном салоне автомобиля

При координации прокуратуры Астаны Управлением по противодействию киберпреступности Департамента полиции задержана автомашина под управлением гражданина Украины. В ходе осмотра салона автомашины установлен мобильный аппаратный комплекс «Sim-Box» в количестве двух штук на 128 слотов для Sim-карт, который располагался в переоборудованном салоне автомашины и Sim-карты различных сотовых операторов в количестве 50 штук, а также Wi-Fi роутер.
— По данному факту начато досудебное расследование по факту неправомерного использования программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства (ст. 213 УК). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, проверяется его причастность к интернет-мошенничествам. В ходе ОРМ изъято еще два аппарата «Sim-Box», — говорится в сообщении.
Устройства «Sim-Box» — это оборудование, применяемое в целях генерации или подмены мобильных номеров и позволяющее обходить ограничения, установленные мобильными операторами.
Злоумышленники используют эти устройства для отправки фишинговых сообщений, массовых звонков, а также регистрации аккаунтов на различных онлайн-платформах с поддельными номерами, скрывая личность мошенника и создавая видимость легитимности.