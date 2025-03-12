Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина упал с 20-метровой высоты в Петропавловске

7 марта в Петропавловске на строительном объекте произошел несчастный случай, передаёт BaigeNews.kz.

29-летний мужчина упал с 20-метровой высоты и получил травмы.

«В связи с нарушением правил безопасности при проведении строительных работ полицией начато досудебное расследование», — говорится в сообщении департамента полиции СКО.