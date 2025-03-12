Витебский кот Кошандрик защитил семью от гадюки

Но их домашний кот Кошандрик проявил смелость и защитил хозяйку от ядовитой змеи, пишет портал Fishing.by.
Инцидент произошел 11 марта на окраине города. Виктор и Татьяна, завершив весенние работы на даче, решили прогуляться к реке вместе со своим любимцем Кошандриком. Внезапно кот бросился под ноги Татьяны и скатился вниз по песчаному склону. Сначала супруги не поняли, что происходит, но через несколько секунд Виктор заметил причину такого поведения — в траве притаилась змея.
Кошандрик, не раздумывая, атаковал пресмыкающееся, тем самым защитив хозяйку от возможного укуса. Однако сам кот не избежал опасности — змея укусила его. Несмотря на это, Кошандрик продолжал удерживать змею на месте, не давая ей скрыться, пока Виктор не подоспел на помощь.
На даче кот отказался от еды и ушел спать на свой любимый пуфик. Перед отъездом Татьяна заметила, что с питомцем что-то не так: на его щеке появилась большая гематома. Женщина сразу же связалась с подругой, работающей в ветеринарной клинике.
«Змея была небольшой, муж сказал, что это гадюка. Подруга подтвердила мои опасения, но успокоила, сказав, что коты обычно хорошо переносят укусы ядовитых змей», — поделилась Татьяна.
Супруги решили не беспокоить кота и остались на даче до утра. На следующий день Виктор отвез Кошандрика в ветеринарную клинику для осмотра.
Напомним, в Беларуси проснулись гадюки. Обычно эти пресмыкающиеся выходят из спячки в конце марта-начале апреля, видимо, их разбудила теплая погода. Заметим, что на территории нашей страны обитает всего три их вида: гадюка, уж и медянка.