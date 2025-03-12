Витебский кот Кошандрик защитил семью от гадюки

Инцидент произошел 11 марта на окраине города. Виктор и Татьяна, завершив весенние работы на даче, решили прогуляться к реке вместе со своим любимцем Кошандриком. Внезапно кот бросился под ноги Татьяны и скатился вниз по песчаному склону. Сначала супруги не поняли, что происходит, но через несколько секунд Виктор заметил причину такого поведения — в траве притаилась змея.