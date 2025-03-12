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Смертельным ДТП с троллейбусом в Крыму заинтересовалась прокуратура

Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств смертельного ДТП в Крыму.

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств смертельного ДТП, которое произошло в Симферопольском районе во вторник, 11 марта. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла около шести вечера. 40-летний мужчина ехал за рулем «Лады» по автодороге «граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта». Машина двигалась со стороны крымской столицы в сторону Джанкоя. На 120-м километре легковушка по неизвестной причине сместилась вправо. Там автомобиль врезался в троллейбус № 16.

«Прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Симферопольском районе», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что никто из людей, находившихся в троллейбусе, не пострадал.