Смертельным ДТП с троллейбусом в Крыму заинтересовалась прокуратура

Как сообщалось ранее, трагедия произошла около шести вечера. 40-летний мужчина ехал за рулем «Лады» по автодороге «граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта». Машина двигалась со стороны крымской столицы в сторону Джанкоя. На 120-м километре легковушка по неизвестной причине сместилась вправо. Там автомобиль врезался в троллейбус № 16.