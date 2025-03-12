В Белореченске после взрыва газа в ПВР остаются 18 человек

В Белореченске ночью 5 марта на улице Красной случился взрыв газового баллона в одном из домов. Хлопок привел к обрушению перекрытия между 4 и 5 этажами и повредил 8 квартир. После инцидента было эвакуировано 54 человека, из которых трое пострадали.