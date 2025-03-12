В Белореченске после взрыва газа в ПВР остаются 18 человек

В Белореченске ночью 5 марта на улице Красной случился взрыв газового баллона в одном из домов. Хлопок привел к обрушению перекрытия между 4 и 5 этажами и повредил 8 квартир. После инцидента было эвакуировано 54 человека, из которых трое пострадали.
Глава города Сергей Сидоренко сообщил, что в пункте временного размещения остаются еще 18 человек, включая четверых детей. Это жильцы 2 и 3 подъездов, где и был эпицентр взрыва газа.
«Люди обеспечены горячим трехразовым питанием и всем необходимым для проживания. С ними на постоянной связи один из моих заместителей», — добавил глава города.
Ранее сообщалось, что жительница Белореченска, пострадавшая при взрыве газа, рассказала о спасении. Пенсионерка добавила, что дверь была заперта, но ее выбила соседка. Вместе с другим жильцом дома они разобрали завал и вытащили пожилую женщину на улицу.