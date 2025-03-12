В Новосибирске суд оставил замначальника налоговой инспекции Маткевича в СИЗО

Согласно материалам дела, Маткевич помог ООО «МК ВИКСАТ» снизить налоговую задолженность, получив взятку в размере 1,2 миллиона рублей. В дальнейшем он планировал получить еще 36,3 миллиона рублей, но был задержан правоохранительными органами в феврале 2025 года.