В Новосибирске суд оставил замначальника налоговой инспекции Маткевича в СИЗО

Суд оставил без изменений меру пресечения, назначенную Центральным районным судом, и не удовлетворил апелляцию защиты.
Согласно материалам дела, Маткевич помог ООО «МК ВИКСАТ» снизить налоговую задолженность, получив взятку в размере 1,2 миллиона рублей. В дальнейшем он планировал получить еще 36,3 миллиона рублей, но был задержан правоохранительными органами в феврале 2025 года.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Центральный районный суд отправил Маткевича под стражу до 18 апреля 2025 года.