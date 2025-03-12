Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске суд оставил замначальника налоговой инспекции Маткевича в СИЗО

12 марта 2025 года Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию по делу Александра Маткевича, заместителя начальника УФНС России по Новосибирской области, обвиняемого в получении крупной взятки.

Источник: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Суд оставил без изменений меру пресечения, назначенную Центральным районным судом, и не удовлетворил апелляцию защиты.

Согласно материалам дела, Маткевич помог ООО «МК ВИКСАТ» снизить налоговую задолженность, получив взятку в размере 1,2 миллиона рублей. В дальнейшем он планировал получить еще 36,3 миллиона рублей, но был задержан правоохранительными органами в феврале 2025 года.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Центральный районный суд отправил Маткевича под стражу до 18 апреля 2025 года.