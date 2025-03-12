Воронежский минздрав: у умершей в глазной больнице пациентки случился бронхоспазм

Минздрав прокомментировал смерть пациентки в Воронежской областной офтальмологической больнице. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, студентка одного из воронежских вузов несколько раз обращалась к врачам по поводу воспаления глаз. В конце февраля девушку госпитализировали и сделали уколы в глаз и ягодицы, но она скоропостижно умерла. Родители обратились к следователям, чтобы установили причину смерти дочери. Якобы скончавшаяся говорила врачам об астме, а также аллергии на некоторые пищевые продукты.