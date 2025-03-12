Воронежский минздрав: у умершей в глазной больнице пациентки случился бронхоспазм

Минздрав прокомментировал смерть пациентки в Воронежской областной офтальмологической больнице. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, студентка одного из воронежских вузов несколько раз обращалась к врачам по поводу воспаления глаз. В конце февраля девушку госпитализировали и сделали уколы в глаз и ягодицы, но она скоропостижно умерла. Родители обратились к следователям, чтобы установили причину смерти дочери. Якобы скончавшаяся говорила врачам об астме, а также аллергии на некоторые пищевые продукты.
В минздраве Воронежской области сообщили, что активно сотрудничают с правоохранительными органами, которые в настоящий момент проводят проверку по данному случаю. И глазная больница предоставляет всю необходимую информацию.
— После госпитализации девушки в ВОКОБ, ей оказывали всю необходимую медицинскую помощь. При сборе анамнеза установили, что у пациентки бронхиальная астма и пищевая аллергия на определенные продукты. При этом она сообщила, что курит вейп. В дальнейшем у девушки случился бронхоспазм, причины которого и установят по итогам проверки, — отметили в минздраве Воронежской области.