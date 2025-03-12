В Приморье у беременной женщины изъяли пятерых детей

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что у беременной жительницы Приморья изъяли пятерых детей якобы из-за недостатка жилплощади. Утверждалось, что семья проживала в маленькой комнате в общежитии.
«В августе 2024 года все пятеро детей в возрасте 14, шести, трех, двух лет и 10 месяцев были помещены в государственные учреждения, где находятся по настоящее время. Основанием послужило ненадлежащее содержание и исполнение родительских обязанностей матерью, которая беременна шестым ребёнком», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, трое детей находятся в соццентре «Парус надежды», ещё двое — в «Доме ребенка» во Владивостоке.
«Женщина, как многодетная мать, получала все положенные соцвыплаты. Сейчас они приостановлены, потому что дети проживают не с ней», — добавили в министерстве.
В свою очередь СК России сообщил, что по информации в соцсетях о том, что детей изъяли из-за отсутствия просторной квартиры, организована проверка по статье 293 УК РФ (халатность). «Председатель Следственного комитета Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю Трубчику Э. А. представить доклад о ходе проверки и по доводам публикации», — уточнили в СК РФ.