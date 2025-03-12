В Приморье у беременной женщины изъяли пятерых детей

В свою очередь СК России сообщил, что по информации в соцсетях о том, что детей изъяли из-за отсутствия просторной квартиры, организована проверка по статье 293 УК РФ (халатность). «Председатель Следственного комитета Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю Трубчику Э. А. представить доклад о ходе проверки и по доводам публикации», — уточнили в СК РФ.