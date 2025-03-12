В Омске школьница умерла от осложнений после инфекции

Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, 15-летняя девочка училась в школе № 144 в Омске. Ей стало плохо 3 марта, поднялась высокая температура. После обращения к врачам ей назначили лекарства и оставили на амбулаторном лечении. Спустя несколько дней, 8 марта, ей резко стало плохо, а 9 марта девочка умерла.