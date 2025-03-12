Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске школьница умерла от осложнений после инфекции

ОМСК, 12 мар — РИА Новости. Омские следователи выясняют причины смерти школьницы от осложнений из-за инфекционного заболевания, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, 15-летняя девочка училась в школе № 144 в Омске. Ей стало плохо 3 марта, поднялась высокая температура. После обращения к врачам ей назначили лекарства и оставили на амбулаторном лечении. Спустя несколько дней, 8 марта, ей резко стало плохо, а 9 марта девочка умерла.

«По предварительным данным, девочка в течение нескольких дней находилась дома на амбулаторном лечении в связи с инфекционным заболеванием, но вследствие осложнений 9 марта она скончалась», — сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности», добавили в СУ СК РФ по региону. Изъята медицинская документация, назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.