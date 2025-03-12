В Ростове водитель иномарки врезался в несколько припаркованных машин

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону водителю автомобиля Haval стало плохо, и он врезался в несколько припаркованных машин. Об этом 12 марта рассказали в полиции.
— ДТП произошло накануне. 40-летний местный житель попал в аварию из-за ухудшения самочувствия. При осмотре у гражданина изъяли пневматический пистолет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Сейчас правоохранители проводят проверку.
Ранее в соцсетях очевидцы заявили, что инцидент произошел ночью на Вертолетном поле. По неподтвержденной информации, водитель зацепил сразу шесть машин.