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В Ростове водитель иномарки врезался в несколько припаркованных машин

Водитель иномарки въехал в припаркованные машины в Ростове, полиция проводит проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону водителю автомобиля Haval стало плохо, и он врезался в несколько припаркованных машин. Об этом 12 марта рассказали в полиции.

— ДТП произошло накануне. 40-летний местный житель попал в аварию из-за ухудшения самочувствия. При осмотре у гражданина изъяли пневматический пистолет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сейчас правоохранители проводят проверку.

Ранее в соцсетях очевидцы заявили, что инцидент произошел ночью на Вертолетном поле. По неподтвержденной информации, водитель зацепил сразу шесть машин.