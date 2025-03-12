Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конфликт молодых людей в Стерлитамаке привел к драке и «уголовке»

В Стерлитамаке группа молодых людей избила 20-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамаке разгорелся конфликт, который закончился дракой и уголовным делом. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.

20-летний горожанин написал в полицию заявление о том, что его избили. По словам потерпевшего, конфликт начался с перепалки между ним и группой молодых людей. Конфликт быстро перерос в потасовку, в результате которой парень получил травмы.

Прибывшие на место ЧП стражи порядка задержали предполагаемого зачинщика драки. Им оказался 26-летний студент. В настоящее время правоохранители разыскивают остальных участников инцидента и выясняют все детали случившегося.

Избитому парню выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести нанесенных травм.

По факту происшествия заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.