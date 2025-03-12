Конфликт молодых людей в Стерлитамаке привел к драке и «уголовке»

В башкирском городе Стерлитамаке разгорелся конфликт, который закончился дракой и уголовным делом. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.
20-летний горожанин написал в полицию заявление о том, что его избили. По словам потерпевшего, конфликт начался с перепалки между ним и группой молодых людей. Конфликт быстро перерос в потасовку, в результате которой парень получил травмы.
Прибывшие на место ЧП стражи порядка задержали предполагаемого зачинщика драки. Им оказался 26-летний студент. В настоящее время правоохранители разыскивают остальных участников инцидента и выясняют все детали случившегося.
Избитому парню выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести нанесенных травм.
По факту происшествия заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.