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В Самаре проводят служебную проверку из-за смерти полицейского в отпуске

В Самаре разбираются со смертью сотрудника полиции во дворе частного дома.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре сотрудник полиции умер во дворе частного дома. Он находился в отпуске. Из-за происшествия проведут служебную проверку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«По предварительным данным, сотрудник одного из подразделений городского управления МВД России скончался во дворе частного дома, находясь в ежегодном отпуске. По данному факту назначено проведение служебной проверки», — рассказали в пресс-службе.

В ходе нее планируется выяснить все обстоятельства трагедии и причины смерти. Никакие подробности пока неизвестны.