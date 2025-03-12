В Самаре проводят служебную проверку из-за смерти полицейского в отпуске

В Самаре сотрудник полиции умер во дворе частного дома. Он находился в отпуске. Из-за происшествия проведут служебную проверку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«По предварительным данным, сотрудник одного из подразделений городского управления МВД России скончался во дворе частного дома, находясь в ежегодном отпуске. По данному факту назначено проведение служебной проверки», — рассказали в пресс-службе.
В ходе нее планируется выяснить все обстоятельства трагедии и причины смерти. Никакие подробности пока неизвестны.