Казахстанец чистил ружье и прострелил себе челюсть

«Мужчина поступил к нам с огнестрельным ранением нижней челюсти, полученным во время чистки собственного ружья. При поступлении в отделение челюстно-лицевой хирургии врачами было проведено первоначальное обследование и оценка состояния пациента. Скорость реагирования и предоставление экстренной помощи в таких ситуациях имеет критическое значение. Своевременное вмешательство позволяет не только снизить риск осложнений, но и значительно улучшить прогноз для госпитализированного», — пояснили в больнице.