В Башкирии двое приставов обвиняются в покушении на мошенничество.

Как сообщили в пресс-службах СУ СКР по РБ и УФСБ по РБ, в августе прошлого года фигуранты, осуществляя опись имущества коммерческого предприятия для наложения ареста, заметили на территории организации кормораздатчик. Они не стали вносить его в опись, а предложили местному фермеру купить это оборудование за 30 тысяч рублей, заявив, что оно реализуется в рамках процедуры обращения взыскания на имущество. Введенный в заблуждение фермер забрал кормораздатчик, попросив отсрочку оплаты. Потом фигуранты попытались увеличить сумму до 200 тысяч рублей, а после отказа фермера снизили ее до 100 тысяч. Заподозрив мошенничество, мужчина обратился в правоохранительные органы.