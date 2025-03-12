Житель Тюмени получил срок за попытку сжечь храм

Региональное управление СК РФ сообщало, что вечером 3 июня 2024 года на улице Республики в Тюмени мужчина зажег и бросил в стену храма святого благоверного князя Димитрия Донского две бутылки с зажигательной смесью, после чего сел на велосипед и уехал. Позже 43-летнего подозреваемого задержала полиция, были возбуждены уголовные дела о вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества.