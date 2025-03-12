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В Петербурге спасли рыбаков со льда Финского залива

Спасатели в Петербурге спасли девять рыбаков со льда Финского залива.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Спасатели в Санкт-Петербурге доставили на берег со льда Финского залива 9 рыбаков, которые из-за образовавшихся трещин не могли вернуться, сообщило городское ГУМЧС.

Инцидент произошел возле поселка Ушково Курортного района Петербурга.

«Из-за образовавшихся трещин любители подледного лова не могли вернуться на берег самостоятельно. Спасатели на двух судах на воздушных подушках вернули их на большую землю. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Всего со льда Финского залива доставили на берег 9 рыбаков.