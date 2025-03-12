В Петербурге спасли рыбаков со льда Финского залива

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Спасатели в Санкт-Петербурге доставили на берег со льда Финского залива 9 рыбаков, которые из-за образовавшихся трещин не могли вернуться, сообщило городское ГУМЧС.
Инцидент произошел возле поселка Ушково Курортного района Петербурга.
«Из-за образовавшихся трещин любители подледного лова не могли вернуться на берег самостоятельно. Спасатели на двух судах на воздушных подушках вернули их на большую землю. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Всего со льда Финского залива доставили на берег 9 рыбаков.