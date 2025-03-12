РАНХиГС оказывает содействие следствию после задержания директора филиала

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сотрудники РАНХиГС оказывают всестороннее содействие следствию в связи с задержанием директора филиала в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
«Администрация и сотрудники филиалов оказывают всестороннее содействие и помощь правоохранительным органам. Проводится внутреннее разбирательство, призванное не допустить нарушений в будущем», — говорится в сообщении.
Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено против директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде, фигуранты задержаны, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По предварительным данным, с 2019 по 2025 год подозреваемый, занимая должность директора филиала вуза, организовал и возглавил преступную группу с иными должностными лицами учреждения для получения взяток от жителей региона «за незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения».
Отмечается, что за этот период директор и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более одного миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Сообщается, что деньги подозреваемые распределили между участниками группы.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, иные эпизоды и фигуранты. По месту работы и жительства двух подозреваемых проведены обыски.