Хотел заработать на бирже. Минчанин дважды стал жертвой интернет-мошенников

Мужчина рассказал, что во время нахождения за границей он решил вложить сбережения в цифровую валюту. Для извлечения максимальной прибыли нашел в интернете «консультанта», по совету которого внес на депозит $100. После того, как ему удалось вывести полученную прибыль, мужчина внес еще 6 тыс. евро. В дальнейшем, когда минчанин попытался получить эти деньги и проценты по ним консультант сообщил, что это можно сделать только через защищенный кошелек его компании.
Минчанин понял, что его обманули, после чего попытался самостоятельно решить проблему и обратился к «юристу» из интернета. Тот пообещал расследовать ситуацию и вернуть все деньги. Для этого минчанин, следуя инструкциям специалиста, перевел еще $500 и Br5 тыс. Вскоре лжеюрист перестал выходить на связь, и минчанин понял, что повторно стал жертвой аферистов.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Правоохранители напоминают: не верьте обещаниям легкого заработка в интернете. Прежде чем вкладывать деньги в какие бы то ни было инвестиционные проекты, следует проверить достоверность предложения поиском в браузере или по телефонам организаций, размещенным на их официальных сайтах.