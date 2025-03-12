Хотел заработать на бирже. Минчанин дважды стал жертвой интернет-мошенников

Мужчина рассказал, что во время нахождения за границей он решил вложить сбережения в цифровую валюту. Для извлечения максимальной прибыли нашел в интернете «консультанта», по совету которого внес на депозит $100. После того, как ему удалось вывести полученную прибыль, мужчина внес еще 6 тыс. евро. В дальнейшем, когда минчанин попытался получить эти деньги и проценты по ним консультант сообщил, что это можно сделать только через защищенный кошелек его компании.