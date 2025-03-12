Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РАНХиГС после задержания директора филиала работает штатно

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. РАНХиГС после задержания директора филиала в Нижнем Новгороде работает в штатном режиме, на обучении происходящее не скажется, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Источник: РИА "Новости"

«Проводится внутреннее разбирательство, призванное не допустить нарушений в будущем. Все подразделения и службы филиалов работают в штатном режиме, на процессе обучения происходящее не скажется», — говорится в сообщении.

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено против директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде, фигуранты задержаны.

По предварительным данным, с 2019 по 2025 год подозреваемый, занимая должность директора филиала вуза, организовал и возглавил преступную группу с иными должностными лицами учреждения для получения взяток от жителей региона «за незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения».

Отмечается, что за этот период директор и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более одного миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Сообщается, что деньги подозреваемые распределили между участниками группы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, иные эпизоды и фигуранты. Добавляется, что по месту работы и жительства двух подозреваемых проведены обыски.