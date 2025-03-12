РАНХиГС после задержания директора филиала работает штатно

«Проводится внутреннее разбирательство, призванное не допустить нарушений в будущем. Все подразделения и службы филиалов работают в штатном режиме, на процессе обучения происходящее не скажется», — говорится в сообщении.
Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено против директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде, фигуранты задержаны.
По предварительным данным, с 2019 по 2025 год подозреваемый, занимая должность директора филиала вуза, организовал и возглавил преступную группу с иными должностными лицами учреждения для получения взяток от жителей региона «за незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения».
Отмечается, что за этот период директор и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более одного миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Сообщается, что деньги подозреваемые распределили между участниками группы.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, иные эпизоды и фигуранты. Добавляется, что по месту работы и жительства двух подозреваемых проведены обыски.