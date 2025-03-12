Омичи столкнулись с новой схемой мошенничества через «Госуслуги»

В Омске уже выявлены случаи мошеннических схем, по которым людям предлагают исправить ошибки в заявлениях на установку самозапрета на кредиты. При этом мошенники предлагают пройти по ссылке на клон сайта «Госуслуг» и внести изменения в заявление.