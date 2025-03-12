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Омичи столкнулись с новой схемой мошенничества через «Госуслуги»

Мошенники используют самозапрет на кредиты как повод получить персональные данные.
Источник: Комсомольская правда

В Омске уже выявлены случаи мошеннических схем, по которым людям предлагают исправить ошибки в заявлениях на установку самозапрета на кредиты. При этом мошенники предлагают пройти по ссылке на клон сайта «Госуслуг» и внести изменения в заявление.

Человек попадает на фишинговый сайт, вводит реальные данные от портала «Госуслуги». Мошенники считывают эту информацию, либо заражают ваш телефон вредоносным вирусом. В любом случае человек лишается доступов к порталу и интернет-банкам.

Напомним, подключить самозапрет на выдачу кредитов омичи могут с 1 марта. Для этого необходимо направить запрос через «Госуслуги» или лично прийти в МФЦ. Такие запреты не распространяются на ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты с господдержкой.

Ранее мы писали, что омич заплатит 240 тысяч рублей штрафа за мошенничество с «Пушкинской картой».