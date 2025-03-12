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На крыше и багажнике машины прокатил пассажиров лихач под Волгоградом

Полиция задержала волжанина, устроившего опасные гонки на дороге.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Видеозапись гонок, которые компания друзей устроила в Волжском, попала в поле зрения правоохранительных органов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, группа молодых людей, в ом числе подросток, катались на ВАЗе.

— Водитель автомобиля, двигаясь по территории гаражного комплекса с нарушениями перевозил пассажиров, разместившихся на крыше и багажнике машины, — уточнили в полиции региона.

Полицейские быстро установили личность нарушителя и пассажиров. Им оказался 21-летний волжанин, который признал свою вину. Нарушителю грозит наказание.