На крыше и багажнике машины прокатил пассажиров лихач под Волгоградом

Видеозапись гонок, которые компания друзей устроила в Волжском, попала в поле зрения правоохранительных органов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, группа молодых людей, в ом числе подросток, катались на ВАЗе.
— Водитель автомобиля, двигаясь по территории гаражного комплекса с нарушениями перевозил пассажиров, разместившихся на крыше и багажнике машины, — уточнили в полиции региона.
Полицейские быстро установили личность нарушителя и пассажиров. Им оказался 21-летний волжанин, который признал свою вину. Нарушителю грозит наказание.