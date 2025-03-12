На крыше и багажнике машины прокатил пассажиров лихач под Волгоградом

Видеозапись гонок, которые компания друзей устроила в Волжском, попала в поле зрения правоохранительных органов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, группа молодых людей, в ом числе подросток, катались на ВАЗе.