Возбуждено уголовное дело после вспышки гастроэнтерита в СУНЦ УрФУ

Следственные органы в Екатеринбурге проводят проверку по факту массового отравления учащихся специализированного учебно-научного центра УрФУ. Напомним, что вспышка гастроэнтерита зафиксирована утром, 12 марта. В общежитие на улице Данилы Зверева приехали медики, чтобы оказать помощь студентам.