Возбуждено уголовное дело после вспышки гастроэнтерита в СУНЦ УрФУ

Следственные органы в Екатеринбурге проводят проверку по факту массового отравления учащихся специализированного учебно-научного центра УрФУ. Напомним, что вспышка гастроэнтерита зафиксирована утром, 12 марта. В общежитие на улице Данилы Зверева приехали медики, чтобы оказать помощь студентам.
— По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», — сообщает региональный Следственный комитет.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося и допрашивают учащихся, руководство научного центра, а также операторов питания.
Ранее, 11 марта, учащиеся заказывали блюда японской кухни в общежитие. За помощью к медикам обратился 31 учащийся и один взрослый. Госпитализировать пришлось 28 человек.