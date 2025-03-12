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Возбуждено уголовное дело после вспышки гастроэнтерита в СУНЦ УрФУ

Из-за массового отравления уральских студентов СК возбудил уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Следственные органы в Екатеринбурге проводят проверку по факту массового отравления учащихся специализированного учебно-научного центра УрФУ. Напомним, что вспышка гастроэнтерита зафиксирована утром, 12 марта. В общежитие на улице Данилы Зверева приехали медики, чтобы оказать помощь студентам.

— По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», — сообщает региональный Следственный комитет.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося и допрашивают учащихся, руководство научного центра, а также операторов питания.

Ранее, 11 марта, учащиеся заказывали блюда японской кухни в общежитие. За помощью к медикам обратился 31 учащийся и один взрослый. Госпитализировать пришлось 28 человек.