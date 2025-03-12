В Самаре вынесен приговор братоубийце

Житель Самары, находившийся в своей квартире на улице Свободы, поругался со старшим братом, который провоцировал его и проявлял агрессию. Во время ссоры самарец несколько раз ударил старшего брата кулаками, а затем вонзил в его грудь нож. От полученного ножевого ранения старший брат скончался на месте происшествия.