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В Самаре вынесен приговор братоубийце

Старший брат, провоцировавший родственника, и проявлявший агрессию, был избит и зарезан.

В Самаре суд вынес приговор братоубийце. Семейный конфликт с трагическим исходом случился 4 апреля 2024 года.

Житель Самары, находившийся в своей квартире на улице Свободы, поругался со старшим братом, который провоцировал его и проявлял агрессию. Во время ссоры самарец несколько раз ударил старшего брата кулаками, а затем вонзил в его грудь нож. От полученного ножевого ранения старший брат скончался на месте происшествия.

Промышленный районный суд Самары признал подсудимого виновным в убийстве и, с учетом позиции прокурора, отправил на шесть лет шесть месяцев в исправительную колонию строгого режима, сообщили в прокуратуре Самарской области и в следственном управлении региона.