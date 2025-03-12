В Самаре вынесен приговор братоубийце

В Самаре суд вынес приговор братоубийце. Семейный конфликт с трагическим исходом случился 4 апреля 2024 года.
Житель Самары, находившийся в своей квартире на улице Свободы, поругался со старшим братом, который провоцировал его и проявлял агрессию. Во время ссоры самарец несколько раз ударил старшего брата кулаками, а затем вонзил в его грудь нож. От полученного ножевого ранения старший брат скончался на месте происшествия.
Промышленный районный суд Самары признал подсудимого виновным в убийстве и, с учетом позиции прокурора, отправил на шесть лет шесть месяцев в исправительную колонию строгого режима, сообщили в прокуратуре Самарской области и в следственном управлении региона.