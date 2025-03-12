В аэропорту задержали двоих руководителей «Салавата Юлаева» из Уфы

Известно, что при них было пять банок деликатеса. Юрий Попов рассказал, что приобрел их «для себя». Чеков и документов на товар не было. Продавец заверил его, что продукт вырастили искусственным путем, поэтому никаких проблем с его провозом возникнуть не должно. Изъятую икру забрали на экспертизу.