В аэропорту задержали двоих руководителей «Салавата Юлаева» из Уфы

В аэропорту Хабаровска задержали руководителей уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» — первого заместителя генерального директора клуба Александра Кислицына и начальника команды Юрия Попова. Их остановили при попытке вывезти 2,5 кг черной икры, сообщает Sport Baza.
Известно, что при них было пять банок деликатеса. Юрий Попов рассказал, что приобрел их «для себя». Чеков и документов на товар не было. Продавец заверил его, что продукт вырастили искусственным путем, поэтому никаких проблем с его провозом возникнуть не должно. Изъятую икру забрали на экспертизу.
В отношении Попова составили материал по статье уголовного кодекса «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».